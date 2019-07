Finisce con l'auto sotto un camion: in ospedale

Con l'auto incastrato sotto un camion. Mattinata difficile per la viabilità sulla Firenze - Mare. Dopo la chiusura dell'arteria per la fuga di gas al Sibolla, si è verificato anche un incidente in direzione Firenze prima dell'uscita di Capannori. Il conducente dell'auto, terminato sotto il mezzo pesante, ha riportato traumi al torace ed agli arti inferiori ed è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale di Lucca. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Lucca.