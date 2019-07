Area Safe, corsi per la patente di servizio dei vigili

La patente di guida di servizio si aggiunge alla normale patente di uso civile, in possesso di tutti i candidati al corso.

Il corso ha una durata di 30 ore, ed è composto da numerosi moduli. Il presidente dell'associazione Area Safe, Francesco Forasassi, spiega in cosa consiste il corso e quali sono le prove pratiche che aiuteranno i candidati a superare l'esame finale: “Dopo aver sostenuto le esercitazioni teoriche, siamo passati alle esercitazioni pratiche, perché i candidati dovranno sostenere degli esami sia alla guida di autovetture che di motocicli. Le esercitazioni previste consistono in esercizi di guida sicura di base con l'autovettura e di guida sicura e abilità su un percorso prestabilito con la moto, per cui si alternano sia con la macchina che con la moto sul piazzale davanti al cimitero di Lucca. Un percorso che tutti gli operatori di polizia municipale devono fare per avere la patente di servizio e per poter condurre veicoli di servzio delle amministrazioni. Ciò rappresenta un'attestazione di competenza specialistica per chi deve effettuare servizio di polizia stradale con le competenze di professionisti che lavorano sulla strada, non del civile cittadino che non è chiamato a guidare il veicolo con i sistemi d'allarme azionati nei servizi urgenti di istituto, ne è tenuto a muoversi con il veicolo sulla strada tenendo conto della sicurezza personale e collettiva in relazione al mezzo e al servizio svolto”.

L'associazione Area Safe (sicurezza applicata alla formazione di emergenza) è costituita da persone che sono appartenute alle forze di polizia di stato e locale. L'elemento che le accomuna è l'enorme passione per lo studio delle tecniche operative di polizia e di soccorso e da un considerevole background di attività formativa in questi settori.

L'obiettivo dei corsi è quello di favorire la formazione specifica nelle attività istituzionali di polizia e soccorso, nella guida sicura avanzata per tutte le categorie di utenti, professionali e non, e nelle attività lavorative esposte ai rischi della strada, del pubblico e dei macchinari.

Paolo Pinori