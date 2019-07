Temporale, alberi caduti e allagamenti

Un'ora di temporale forte e i danni non sono mancati. Dopo settimane di afa e senza una goccia d'acqua, infatti, la pioggia intensa ha provocato allagamenti in tutta la Lucchesia e in Versilia. Non sono mancati i danni, provocati in particolare dalla caduta di alcuni alberi nel Capannorese e a Torre del Lago, alcuni dei quali hanno interessato anche cavi dell'Enel e lasciato al buio alcune zone fino all'intervento di ripristino.

Fra le situazioni segnalate la caduta di alcuni rami sulla sede stradale in via Marconi a Porcari. In questo caso è stato necessario chiudere la strada al transito. In Versilia, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti per alcuni alberi pericolanti in via Pardini a Torre del Lago, ma non si registrano danni a persone e cose.