Fa bloccare il ladro di bici in stazione

Lo racconta lo stesso protagonista dell'episodio avvenuto ieri (8 luglio) alla stazione di Lucca, Claudio B.."Dal binario dove aspettavo un treno per Firenze - racconta - ho visto che il ragazzo è riuscii a tagliare il lucchese e si è diretto al binario per il treno per Pisa. L'ho seguito e mi sono accertato che stesse aspettando il treno in partenza per Pisa e allora ho avvertito un poliziotto della Polfer che l'ha fermato subito e ha recuperato la bicicletta".