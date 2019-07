Maltempo, scatta nuova allerta per i temporali

La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo per forti temporali e rischio idrogeologico a partire dalle 20 di questa sera (9 luglio). Particolare attenzione per il sud della Toscana e l'Arcipelago, dove il codice di allerta passerà da 'giallo' ad 'arancio' tra la mezzanotte e le 13 di domani. Codice giallo invece in tutte le restanti aree della Regione, compresa la lucchesia.