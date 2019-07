Tentano la truffa dello specchietto e fuggono

I truffatori dello specchietto sono di nuovo in azione in Lucchesia. L'ultimo tentativo di mettere a segno la truffa risale alla mattinata di oggi (9 luglio) e si è verificato a Ponte San Pietro nei pressi dell'ex Casina Rossa. Qui un automobilista è stato fermato da tre uomini che si trovavano a bordo di un'auto bianca.

I tre, inizialmente, hanno sostenuto che l'uomo con l'auto aveva loro danneggiato lo specchietto e hanno proposto di chiudere la questione con un pagamento in contatti. L'automobilista però non ci è cascato e quando ha detto che avverrebbe chiamato i carabinieri i tre sono saliti di nuovo in macchina e si sono allontanati velocemente.