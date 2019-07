Con la cocaina nell'auto, pusher in manette

Le fiamme gialle del nucleo mobile del gruppo di Viareggio durante l'attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti in genere, dopo approfondimenti investigativi, nella giornata di martedì (9 luglio) hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio un pusher italiano, in possesso 150 grammi di cocaina.

L'uomo è stato fermato nelle vicinanze del lungomare di Marina di Pietrasanta a bordo di una monovolume nera. Al momento del fermo il suo evidente stato di agitazione insospettiva i finanzieri che, a quel punto, hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito e che ha permesso di rinvenire lo stupefacente detenuto all’interno di una borsetta. I militari hanno così proceduto immediatamente al sequestro della sostanza ed all’arresto del cittadino italiano per detenzione ai fini di spaccio.