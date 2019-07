Brutto incidente nel pomeriggio di oggi (12 luglio) in via del Brennero a S. Maria del Giudice. Nello scontro tra due auto ha avuto la peggio un uomo di 51 anni, originario di Cascina e residente a San Giuliano Terme. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso per la dinamica ma non sarebbe in pericolo di vita.