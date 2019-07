Caffè e inchiostro, Feniello: Solidarietà a dipendente

La notizia della presenza di polvere toner all'interno della macchinetta del caffè in comune a Barga, non è passata inosservata al gruppo consiliare Progetto comune che subito ha espresso la sua solidarietà alla dipendente ricoverata e a tutta l'amministrazione. Gli investigatori ancora sul caso, non escludono la pista dolosa.

"Trattandosi di ipotesi delittuosa ancora da provare, se cosi fosse - commenta il gruppo Progetto comune - condanniamo il vile gesto messo in atto da persona priva di scrupoli e caratterialmente debole perché non in grado di affrontare i colleghi di lavoro e/o gli impiegati pubblici per eventuali divergenze tra le parti. Nell'occasione esprimiamo la nostra solidarietà alla dipendente comunale di Barga rimasta vittima del fatto con l'augurio di una serena e pronta guarigione. Solidarietà e vicinanza anche al sindaco di Barga, all'amministrazione tutta e ai dipendenti comunali turbati dall'evento con la speranza che, le forze dell'ordine intervenute riescano a fare chiarezza sull'accaduto".