Tre feriti in una carambola sulla via Lodovica

Carambola sulla Lodovica: il bilancio è di un ferito in condizioni gravi, ma fortunatamente non in pericolo di vita, e del traffico andato completamente in tilt. L'incidente è avvenuto attorno alle 12,20, a circa duecento metri poco dopo il ponte di Rivangaio in direzione di Diecimo. Nella carambola sono rimasti coinvolti anche un autocarro e un'altra vettura, i cui conducenti non hanno riportato ferite gravi.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale della Valle del Serchio, il conducente di una Citroen C4, di 79 anni, avrebbe perso per cause ancora da stabilire il controllo del mezzo mentre stava viaggiando in direzione di Lucca.