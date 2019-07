Furti in serie nei negozi, arrestato

Il modus operandi del ladro, secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, era sempre lo stesso: il malvivente si introduceva di notte negli esercizi commerciali rompendo una finestra, rovistava dappertutto e portava via i soldi contenuti nelle casse o oggetti di valore.Nel corso delle indagini, i carabinieri sono riusciti ad addebitare allo straniero quattro furti, uno in uno stabilimento balneare, uno ad un distributore di carburante, in un ristorante e in una carrozzeria.I militari infatti hanno analizzato tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle attività colpite e lungo le vie di fuga e sono riusciti a ricostruire i vari passaggi dei furti e ad individuare lo straniero quale responsabile.In esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal gip del tribunale di Lucca, l'uomo si trova adesso recluso nella casa circondariale di Firenze.