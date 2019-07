Robot in riabilitazione, Asl collabora con università

Sanità locale e ricerca in seno all'Asl sempre di più all'avanguardia. Nell’ambito delle attività di ricerca sull’utilizzo della robotica in riabilitazione, svolte in collaborazione con l’Istitituto di Biorobotica della Scuola Sant’Anna di Pisa, è stata ospite dell’ospedale Versilia la fisioterapista belga Stéphanie Dehem, dottoranda di ricerca alla Faculté des sciences de la motricité (Fsm) Université Catholique de Louvain.

Nel corso della visita la dottoressa Dehem ha tenuto un seminario sulla riabilitazione robotica affrontando aspetti tecnico-scientifici ed organizzativi legati all’uso della robotica in riabilitazione. Il seminario, organizzato dal direttore della Riabilitazione area nord dell’Asl Toscana nord ovest, dottor Federico Posteraro, insieme con l’ingegner Stefano Mazzoleni, ha rappresentato l’occasione per un utile confronto in un settore di ricerca in cui la riabilitazione del Versilia è impegnata da tempo. “Fa piacere constatare – evidenzia il dottor Posteraro - il notevole interesse di medici e terapisti che hanno partecipato all’incontro e che hanno avuto così la conferma del respiro internazionale delle attività svolte nel nostro ospedale in un settore così avanzato”.Il seminario ha permesso, infatti, anche un proficuo scambio di informazioni sulle attività svolte nelle due strutture e programmare futuri progetti di ricerca in comune tra l’ospedale Versilia e la struttura universitaria belga. Tra l’altro il professor Thierry Lejeune, responsabile della divisione di medicina fisica a riabilitativa della stessa Università in cui lavora la dottoressa Dehem, parteciperà ad un importante workshop internazionale, organizzato a Roma per il prossimo dicembre, dove Posteraro stesso è stato invitato (sarà uno dei due soli relatori italiani presenti). Anche in quell’ambito sarà possibile una condivisione di informazioni e progetti che potranno favorire un ulteriore sviluppo delle attività di ricerca all’ospedale Versilia.