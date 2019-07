Controlli Polstrada, sei patenti ritirate in Versilia

Sono stati impegnati 300 equipaggi, supportati dall’elicottero dell’ottavo reparto volo della polizia di stato che, dall’alto, ha indirizzato le pattuglie dove c’era bisogno. I controlli hanno interessato 2324 persone e 2041 veicoli, con 732 infrazioni accertate e 21 conducenti positivi all’etilometro. Gli autovelox e i telelaser hanno pizzicato 671 veicoli che correvano troppo e sui proprietari sono in corso verifiche per giungere alla notifica dei verbali. Ad altri 181 automobilisti è stato intimato l’alt sul posto per contestare l’eccesso di velocità, mentre 34 erano senza cinture allacciate e 36 con il telefonino in mano. Sono stati rilevati 58 incidenti, mentre gli interventi di soccorso sono stati 280, la gran parte dovuti ad avarie meccaniche.Nella notte tra sabato e domenica, i poliziotti della Sezione di Massa Carrara e della Sottosezione di Viareggio hanno controllato a scacchiera le strade che conducono al litorale, per tenere a bada il popolo della movida diretto nei locali in della Versilia, nonostante la pioggia battente per il forte temporale. Nella rete della Polstrada, tra Lido di Camaiore e Cinquale, sono cadute sei persone che, da subito, sono apparse su di giri. Per cinque di loro l’etilometro ha confermato i sospetti, mentre uno aveva la patente scaduta ma era sobrio. A quel punto gli agenti hanno ritirato a tutti e sei la patente, defalcando in totale 63 punti.