Scivola e si ferisce nel bosco, salvata

Disavventura per una coppia di fidanzati in un sentiero di bosco in località Campaiana, nel comune di Villa Collemandina in Garfagnana. La ragazza, dopo essere scivolata, si è procurata la distorsione di una caviglia: nulla di grave, ma non è più riuscita a proseguire il percorso. Per questo il compagno ha dato l'allarme al 118 che in soccorso ha inviato un'ambulanza e una squadra del soccorso alpino che ha raggiunto in breve i due e prestato i soccorsi necessari.