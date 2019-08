Cane annegato nel canale: era legato a un secchio

Un episodio orrendo quanto sconcertante: un cane fatto annegare, legato con il guinzaglio ad un secchio di plastica riempito di cemento. E' accaduto a Viareggio, dove la carcassa, in avanzato stato di decomposizione, è stata recuperata dagli uomini della capitaneria di porto nel canale Burlamacca.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato il cadavere del cane.

E' stato contattato anche personale del servizio veterinario dell'Al per verificare se l'animale abbia un cip per risalire al proprietario. Le indagini vanno avanti ma c'è l'ipotesi che l'animale sia stato gettato nel canale deliberatamente per essere ucciso.