Carambola nel sottopasso, travolto uno scooterista

Era sembrato inizialmente in condizioni molto gravi un giovane che compie 18 anni tra pochi giorni, residente a Zone, che in sella al suo motorino ha avuto un incidente al sottopasso di viale Castracani, attorno alle 14,10 di oggi (5 agosto). Ma il suo stato è poi apparso migliore del previsto ed è stato condotto in ospedale con il codice giallo. L'incidente si è verificato poco dopo le 14 per cause che sono ancora in corso di accertamento. Nell'incidente risulta coinvolta anche un'ambulanza ma fortunatamente nessun altro è rimasto ferito.