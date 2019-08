Giovane nei guai per furto a centro polivalente

Il bar interno del Centro polivalente era stato rovistato, la cassa svuotata e gettata a terra e anche altri locali erano stati palesemente messi a soqquadro; due dei computer trovati in possesso dei fermati erano stati rubati proprio all’interno delle Officine Garibaldi.Addosso ai due, che sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato, sono stati trovati oggetti riconducibili ad altri furti perpetrati nelle notti passate ai danni di Uffici pubblici e ditte private di Pisa per i quali, terminati gli accertamenti, saranno denunciati alla procura della Repubblica.I due saranno trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura fino all’udienza di direttissima fissata per la mattina di domani (7 agosto).