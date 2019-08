Nuove indagini per blitz anti Salvini, è polemica

"A dispetto del buon senso e del codice di procedura penale ex articolo 649 - dicono le associazioni - che vieta un secondo giudizio sui medesimi fatti, si ritrovano nuovamente quasi tutti indagati. Compreso una persona deceduta, già prima dello scorso processo, a dimostrazione che queste indagini sono state fatte con un semplice copia e incolla, quasi a volere accontentare qualcuno che spera di farci la campagna elettorale sopra. I capi di imputazione, come sempre pretestuosi, hanno il solo scopo di dare vita all'ennesima azione repressiva. A tutti gli indagati va la nostra forte e ampia solidarietà convinti che ci voglia ben altro per intimorire e fermare chi non vuole chinare la testa in tempi come questi dove razzismo e fascismo stanno riemergendo".A firmare il comunicato sono Anpi provinciale di Lucca, Arci Lucca e Versilia, Asia/Usb Viareggio, Brigata mutuo sociale per l'abitare, Cantiere sociale versiliese, Circolo ricreativo operaio Cro Darsene, Cobas Viareggio e Versilia, Collettivo SuperAzione, Communia Viareggio e Versilia, Csoa Sars, Curva Est Viareggio, Difesa diritti dei tossicodipendenti, Donne in cantiere, Fronte della Gioventù Comunista Versilia, Laboratorio contro la repressione Sacko, Officina Dada Boom, Partito comunista dei lavoratori Versilia, Partito della Rifondazione Comunista circolo di Viareggio, Partito Comunista Italiano sezione di Viareggio, Partito Comunista Versilia, Potere al Popolo Versilia, Repubblica Viareggina, Viareggio Meticcia, Unione Inquilini.