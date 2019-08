Tampona un'auto e trancia cavo della luce

Provoca incidente sulla via Italica a Camaiore e trancia il cavo della luce. È successo nella serata di oggi (11 agosto) sulla via Italica per Camaiore poco prima del bivio per Pietrasanta. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell'incidente un'auto in transito ha colpito una macchina in sosta che è carambolata sul palo della luce e lo ha tranciato di netto. Sul posto necessario quindi l'intervento, oltre che della polizia municipale per la viabilità, anche dei vigili del fuoco e dei tecnici in reperibilità di E-distribuzione per l'intervento d'urgenza, che ha creato disagi e blackout nell'isolato interessato. Sul posto anche i carabinieri di Camaiore.