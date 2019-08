Morto il location manager del cinema Mauro Pellegrini

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Mauro Pellegrini, storico organizzatore di eventi e location manager anche per importanti produzioni cinematografiche.

A ricordarlo il consigliere comunale di Capannori, Daniele Lazzareschi: "Ricordo con affetto Mauro Pellegrini - dice - un personaggio di spettacolo, dal teatro amatoriale al cinema. Proprio lui ha portato a Lucca tantissime case di produzione, ha valorizzato la nostra città, le ville e tanti paesi. In numerosi film ho affiancato Mauro come segretario di produzione: film italiani e anche internazionali. Ha dato lavoro a migliaia di figuranti sul nostro territorio. Grazie di tutto, Mauro".