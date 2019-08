Muore a 56 anni radiologa del S. Luca

E' scomparsa all'età di soli 56 anni, in modo così prematuro dopo aver combattuto fino alle fine. Si è spenta, dopo una lunga malattia, Cinzia Paganelli coordinatrice dei tecnici di radioterapia del San Luca. I colleghi, il direttore della radioterapia, Marcello Mignognia e la direzione dell’ospedale si sono stretti alla famiglia della donna, deceduta ieri, nel giorno di Ferragosto. Era un volto molto noto a Lucca, per il suo impegno e la sua professionalità. "Una vita col sorriso, un sorriso per tutti", la ricordano con affetto i colleghi.