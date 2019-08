Trovato con oppiacei, denunciato 33enne

Un uomo di 33 anni, residente a Lucca ma di origini nigeriane, è stato denunciato dai carabinieri di Montecatini per ricettazione. L'uomo, infatti, durante i controlli di Ferragosto nella cittadina termale, è stato trovato in possesso di 100 pastiglie di un farmaco a base di oppiacei. Sul medicinale sono in corso degli accertamenti per stabilirne la provenienza.