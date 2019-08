Smarriscono armi e non lo segnalano: due nei guai

Controlli a tappeto nella settimana di Ferragosto per i carabinieri del comando di Castelnuovo. Nella rete dei militari della Valle del Serchio anche due persone che sono state denunciate per la violazione della normativa sulle armia.

Uno di questi è stato denunciato per non aver ottemperato a denunciare il trasferimento in altro luogo delle armi in suo possesso e la perdita di possesso di altri due fucili. L’altro soggetto invece è stata denunciato per omessa custodia di armi a causa dello smarrimento della sua pistola che però era stata regolarmente denunciata.