Evade dai domiciliari, scatta la denuncia

Doveva essere ai domiciliari a Bagni di Lucca, ma al controlo non viene trovato. Un uomo di 35 anni è stato denunciato per evasione dai carabinieri. Pur sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, a seguito di uno specifico controllo eseguito, non è stato trovato all’interno dell’abitazione, dalla quale si è allontanato senza giustificato motivo. È stato rintracciato poco dopo nel parcheggio vicino a casa mentre era in procinto di rientrare. Ma questo non è servito ad evitargli la denuncia.