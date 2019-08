Rimozione per il parafulmine di Nozzano Castello

In seguito ad alcuni sopralluoghi, infatti, si è reso necessario, per problematiche tecnico amministrative nell'esecuzione dell'attività, escludere lo stoccaggio e lo smaltimento del parafulmine dall'affidamento complessivo disposto. In tal modo viene a ridursi di 3mila e 168,34 euro lordi il corrispettivo dovuto all'affidatario che viene così rideterminato in 4mila e 151,67 euro. Vista l'urgenza di concludere i lavori nei tempi previsti, ovvero fine agosto, si determina dunque di affidare per l'importo di 3mila e 168,34 euro lordi, il servizio di smaltimento del materiale radioattivo derivante dalla rimozione dell’esistente parafulmine posto sulla torre campanaria di Nozzano Castello alla ditta Nucleco Spa, con sede a Roma.