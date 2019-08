Maltempo, prolungata l'allerta meteo

Infiltrazioni di aria fresca in quota determinano, infatti, condizioni di marcata instabilità in particolare nelle zone interne e durante le ore centrali della giornata. Sia oggi, a partire dal primo pomeriggio che domani, nella stessa fascia oraria, saranno possibili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporalesco su tutte le aree ma in particolare nelle zone interne. Possibili colpi di vento e grandinate.