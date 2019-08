Discarica abusiva a Sesto di Moriano

Ancora una segnalazione di inciviltà da parte di alcuni che non trovano di meglio che utilizzare le zone verdi del nostro territorio come discarica abusiva. L'indicazione arriva da un lettore che ha trovato rifiuti abbandonati (masserizie e anche un materasso, fra l'altro) a Sesto di Moriano dopo la Cava Maddaleni, che punta il dito proprio sullo scarso senso civico di alcuni concittadini.

E dire che basterebbe prenotare il servizio per gli ingombranti o recarsi, con lo stesso sforzo, a una stazione ecologica per fare correttamente la raccolta e non danneggiare l'ambiente.