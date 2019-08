Morto il fumettista Mattioli: lutto anche ai Comics

E' lutto anche a Lucca Comics and Games per la scomparsa di Massimo Mattioli, uno dei grandi e geniali autori del fumetto italiano e internazionale, co-fondatore delle riviste "Cannibale" e "Frigidaire", creatore delle storie di Pinky e Joe Galaxy, è morto a Roma, venerdì scorso, dopo una breve malattia, all'età di 75 anni. Conquistò lo Yellow Kid a Lucca Comics & Games nel 1975. "Salutiamo per l’ultima volta il grande Massimo Mattioli - si legge in un post sulla pagina ufficiale di Lucca Comics and Games -. Creatore di personaggi indimenticabili come Pinky e Joe Galaxy, Mattioli è stato un artista di fine intelligenza e spirito eclettico che ha segnato la scena fumettistica italiana e internazionale, dal fumetto per ragazzi alla scena underground".