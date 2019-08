Cade dall'alto a Barga, Pegaso in azione

Grave incidente nel pomeriggio di oggi in pieno centro storico a Barga. Un uomo è caduto per circa 7-8 metri dal ponticello in piazzale Biondi.

Si tratta di un 75enne che, nel cadere, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha riportato un forte trauma cranico commotivo e un importante trauma toracico.