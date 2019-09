"Ma non si rendono conto - conclude Marchini - che i danni sono pagati dalla collettività, quindi anche da loro o dai loro genitori, se non lavorano. Naturalmente come sempre la colpa è del Comune, del sindaco e degli assessori... Buona domenica".

Rincara la dose il sindaco, Alessandro Tambellini: "Panchine di metallo divelte la scorsa notte - dice - e una panca di pietra smurata a cui si aggiunge un'altra panca di pietra rotta in modo irrimediabile nei giorni passati in piazza Napoleone. Così vedrete altro nastro rosso e bianco in giro per qualche imbecilke incivile che non sa come passare le nottate e contribuisce al degrado e allo sperpero di soldi pubblici. Purtroppo non è facile cogliere sul fatto questi vandali, ma vi posso garantire che se li identificheremo saremo durissimi".



https://www.luccaindiretta.it/cronaca/item/148389-vandali-in-azione-sul-baluardo-s-donato.html#sigProIdd63bed8d8d View the embedded image gallery online at: