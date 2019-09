Si fingono agenti e tentano truffe nell'Oltreserchio

Si fingono agenti della polizia locale per introdursi nelle case con la scusa di controlli ai contatori dell'acqua. E' caccia a tre uomini vestiti con polo scure e la scritta polizia locale che questa mattina (4 settembre) sono entrati in azione nell'Oltreserchio dove hanno provato ad introdursi in diverse abitazioni.

In diversi hanno segnalato l'accaduto alla polizia che ha inviato in zona alcune volanti. Le forze dell'ordine invitano alla massima attenzione e a non fare entrare sconosciuti nelle proprie abitazioni e di segnalare presenze sospette al 113 o al 112.