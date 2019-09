Scatta l'allerta gialla per i temporali

Torna il maltempo in provincia di Lucca. A causa di una veloce perturbazione la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, con validità dalle 21 di stasera (5 settembre), alle 13 di domani (6 settembre) per pioggia e temporali. I fenomeni attesi potranno essere anche forti dalla tarda serata di oggi e nottetempo sui rilievi di nord-ovest (Lunigiana e Garfagnana) e in Arcipelago.