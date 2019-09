Aggrediscono i vicini a colpi di scopa per i cani

Lite tra vicini finisce in tribunale. Una coppia di coniugi di una frazione di Capannori ha denunciato una seconda coppia di vicini di casa per lesioni dolose aggravate, violazione di domicilio, violenza privata, danneggiamento aggravato e atti persecutori.

I fatti ora sono oggetto di un’indagine della magistratura lucchese che ha aperto un fascicolo d’inchiesta dopo le querele presentate e l’intervento dei carabinieri durante l’ultimo litigio del giugno scorso. Dopo mesi di alterchi e discussioni, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 13 giugno scorso dalle parole si sarebbe passati ai fatti. Oggetto del contendere alcune vecchie questioni mai risolte evidentemente relative ad alcuni cani e a una piccola corte in comune. La coppia denunciata avrebbe quindi aggredito i coniugi coetanei (tutti tra i 45 e i 47 anni) dopo l’ennesima lite verbale nata per via dei cani che avrebbero fatto i loro bisogni nel giardino dei vicini. Dalle parole sarebbero venuti fuori alcuni manici di scope e altri oggetti con i quali i coniugi querelanti sarebbero stati colpiti più volte. A quel punto è stato inevitabile l’intervento dei carabinieri e del 118 avvisati da altri vicini che avrebbero assistito al litigio furibondo. Durante l’alterco sarebbero stati rotti anche alcuni vasi di proprietà della coppia querelante e sarebbero state minacciate anche le due figlie. Sui dissidi tra i vicini di casa e sui fatti oggetto di denuncia ora sta indagando la magistratura per comprendere meglio tutti i contorni della vicenda nella speranza anche di riportare un minimo di calma ed evitare futuri episodi violenti e quindi pericolosi.

Vincenzo Brunelli