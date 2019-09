Suchan va in pensione, tempi lunghi per il successore

Si prospettano tempi non brevi per la nomina del nuovo procuratore capo di Lucca. Il numero uno dell'ufficio requirente lucchese, Pietro Suchan, come ormai noto, lascerà il suo incarico a Lucca il prossimo 3 ottobre. Lo sostituirà pro tempore il suo vicario, il sostituto procuratore Pietro Capizzoto, che già aveva le veci di vicario di Suchan.

Per la nomina definitiva del successore di Suchan che il 3 ottobre andrà in pensione, tuttavia, si annunciano tempi lunghi. Saranno necessari infatti alcuni passaggi al Csm, sul cui tavolo ci sono altre nomine e spostamenti di magistrati e procuratori in tutta Italia.