Polstrada, una strage di patenti nel weekend

Fine settimana di intenso lavoro per la polizia stradale in Toscana, che ha registrato un movimento di veicoli molto intenso e favorito dal clima estivo. Il dispositivo è stato attuato da 527 equipaggi, supportati dall’elicottero dell’ottavo reparto volo della polizia di stato, che hanno proceduto al ritiro di 25 patenti, alla decurtazione di 1.579 punti e all’arresto di 3 malviventi.

I controlli hanno interessato 1.686 persone e 1.640 veicoli, con 523 infrazioni accertate e 15 conducenti positivi all’etilometro. Gli autovelox e i telelaser hanno pizzicato 410 veicoli che correvano troppo e sui proprietari sono in corso accertamenti per giungere alla notifica dei verbali. Ad altri 115 automobilisti è stato intimato l’alt sul posto per contestare l’eccesso di velocità, mentre 61 erano senza cinture e 19 quelli con il telefonino in mano, rimasti molto sorpresi quando hanno visto spuntare la paletta della Polstrada dalle auto civetta.Gli incidenti rilevati sono stati 25, di cui quello mortale a Livorno, mentre gli interventi di soccorso 176, la gran parte dovuti ad avarie meccaniche.