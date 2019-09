Scooter contro auto, 15enne in ospedale

Brutto incidente questa mattina (18 settembre) intorno alle 7,25 in viale Roma a Bagni di Lucca. Per cause da chiarire un giovane di 15 anni in scooter si è scontrato contro un'auto proprio nelle vicinanze del supermercato Conad. Sul posto l'ambulanza con medico a bordo di Borgo a Mozzano che ha constatato per il ragazzo un trauma cranico e una frattura esposta ad una gamba. Per la dinamica dell'incidente il ragazzo, sempre cosciente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca di Lucca.