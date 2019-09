Maltempo, domenica con allerta meteo arancione

L'allerta è stata emessa la sala operativa della protezione civile regionale in seguito alla intensa perturbazione che sta muovendosi dal mediterraneo occidentale verso l'Italia. Il tempo sarà in peggioramento a partire dalla notte. In mattinata soprattutto sull'Arcipelago, sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Nel pomeriggio forti temporali si trasferiranno dalle zone costiere al resto della regione. I fenomeni potranno risultare più frequenti sulla costa e sull'Appennino.

Le zone interessate sono tutte quelle della provincia di Lucca: S1, S2, S3, e V, corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, Serchio-Costa e alla Versilia, nonché la zona A4, ossia l'area della Piana (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio). Dalle mezzanotte di stasera alle 12 di domenica l'allerta regionale è invece di livello inferiore: giallo.

A Viareggio il cantiere comunale e i volontari della protezione civile sono al lavoro per il controllo sulle griglie dei sottopassi e delle idrovore. Dalle 10 di domattina (22 settembre) sarà chiuso in via precauzionale il viale dei Tigli.

Le previsioni meteo del Lamma riferiscono di precipitazioni insistenti attese sulle zone settentrionali della Toscana dove i cumulati potranno risultare abbondanti, in particolare sui rilievi delle Apuane e dei crinali appenninici.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.