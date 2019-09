Emergenza climatica e ambientale, ok da Consorzio ad atto

Dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale – primo Consorzio di Bonifica in Italia a farlo - emanando un atto che illustra la posizione dell’ente di fronte ai cambiamenti climatici, e le buone pratiche poste in essere per contribuire a prevenirli.

Non è certo un gesto isolato quello che il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, propone all’assemblea consortile, che si riunirà lunedì. “Se l’atto verrà adottato, la voce del Consorzio si unirà a quella di molte amministrazioni che in tutto il mondo hanno già adottato il documento. – spiega Ridolfi – Sarà per noi un vanto particolare, perché saremo il primo Consorzio a farlo. La dichiarazione è una presa di posizione ben precisa, che richiama a perseguire azioni responsabili nei comportamenti quotidiani e nelle scelte strategiche per il futuro. E’ la stessa legge regionale che ci ha istituito, la 79 del 2012, a chiederci un impegno concreto in tal senso: quando ci richiama ad un’attenzione particolare, nella nostra attività, per la sicurezza ambientale. E quello di cui siamo convinti è che ciascuno di noi è chiamato ad essere coerente: i cittadini, come anche gli Enti. Non si può continuare ad affermare che è gioco la salute del Pianeta e il futuro dei nostri figli, e poi continuare a fare in concreto come prima, come se nulla fosse”.