Si ferisce al ginocchio, soccorso in montagna

Mentre stava percorrendo il sentiero di discesa sul monte Forato, un uomo di 37 anni, che si trovava assieme ad una comitiva in gita a Fornovolasco è scivolato procurandosi una distorsione al ginocchio ed è stato soccorso dal Sast. L'escursionista indossava dei sandali, una calzatura assolutamente non adatta per percorrere quel tipo di sentiero.

La squadra della stazione di Lucca ha raggiunto il giovane uomo che si trovava assieme ad altri due membri della comitiva poco prima delle Foce di Petrosciana, sul sentiero 6. I tecnici del Sast lo hanno così riaccompagnato alla “Tana che urla”, a Fornovolasco.