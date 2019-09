Dà in escandescenze in treno: 4 in ospedale

Aggressione tutta da chiarire nel primo pomeriggio di oggi sul treno regionale che da Firenze. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri una giovane si è scagliata violentemente contro una madre e la sua figlia 14enne e su altri due minorenni presenti sul treno. Tutti e quattro, una volta arrivati alla stazione di Altopascio, si sono fatti medicare e sono stati condotti al pronto soccorso.



La ragazza, secondo le prime ricostruzione, avrebbe prima minacciato la 14enne, quindi avrebbe sputato e tirato un pugno alla giovane. Poi se l’è presa con la madre, una donna di 43 anni, rifilandole uno schiaffo e, non contenta, nella sua rabbia ha anche morso il braccio di un’altra giovane e aggredito una minorenne anch’essa presente sul treno. Tutto è iniziato sul treno fermo a Montecarlo. Visto quanto successo alcuni passeggeri hanno avvertito i carabinieri che si sono presentati alla stazione di Altopascio dove hanno identificato la giovane che aveva dato in escandescenze e che ha continuato a farlo anche mentre le vittime venivano caricate in ambulanza per le cure.