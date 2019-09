Truffa due clienti, commercialista in manette

Tuttavia la commercialista avrebbe artefatto due ordinanze delle commissioni tributarie per ingannare le due clienti e convincerle a versare, tramite di lei, consistenti somme di denaro, per complessivi 72500 euro, a titolo di inesistenti conciliazioni con l'erario nel contesto dell'iter amministrativo attinente ai ricorsi.Le due donne cinesi, insospettite, si sono però rivolte - per accertare la regolarità della procedura - alle commissioni tributarie che, appurata la falsificazione degli atti, hanno quindi sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Prato.Le indagini, eseguite dai militari della Guardia di finanza su delega dell'autorità giudiziaria, hanno confermato l'ipotesi accusatoria. In accordo con la Procura della Repubblica, una pattuglia di finanzieri si è appostata a Prato, nelle immediate vicinanze del luogo concordato per la consegna di una prima tranche del denaro illecitamente richiesto (52500 euro in assegni bancari). I militari sono intervenuti immediatamente dopo il passaggio di mano degli assegni, procedendo all'arresto in flagranza della commercialista. La donna è stata successivamente sottoposta agli arresti presso il proprio domicilio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.