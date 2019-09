Sfondano una porta finestra e rubano in casa

Ladri di appartamento in azione nella serata di ieri (28 settembre). E’ stato un sabato sera movimentato a Lucca e a Capannori, tra furti andati a segno o soltanto tentati nella abitazioni. E mentre una coppia di malviventi entrava in una casa nella traversa quarta di via Vecchi Pardini a S. Anna, altri malviventi colpivano anche a Guamo. Qui, attorno alle 21 di ieri sera, i ladri sono entrati in un appartamento lasciato vuoto dai proprietari dopo aver sfondato il vetro di una porta finestra. Una volta all’interno i malviventi hanno trafugato alcuni monili trovati in camera e poi si sono dileguati.