Topi a Lammari, Zappia: "Disinfestazione"

Da Topolino di Walt Disney al ratto chef Ratatouille, i roditori hanno fatto divertire intere generazioni. A Lammari, però, c'è poco da stare allegri. Diversi cittadini residenti in via Fondaccio, come segnala il consigliere della Lega Bruno Zappia, da tempo si trovano a fare i conti con questi piccoli - e nemmeno troppo - animaletti: la sera, infatti, le strade, dice il consigliere "sono piene di topi, anche di grandi dimensioni". Alcuni sono stati immortalati persino sopra i cartelli stradali.

"Sappiamo che la presenza dei topi è dovuta alla sporcizia - scrive il consigliere della Lega - sicuramente i due canali richiedono una manutenzione più accurata. È il caso dire emergenza a tutti gli effetti, in quanto non si può ignorare una tale situazione. Si richiede un'urgente derattizzazione per evitare problematiche igienico sanitaria". "Il sottoscritto - conclude Zappia - aveva segnalato anche l'urgenza necessaria di una disinfestazione nella frazione di Lunata in via Martiri Lunatesi dove si trova lo sgambatoio che è pieno di zanzare, insetti e animaletti. Pur essendo stati messi in evidenza tali problematiche l'amministrazione rimane sorda".