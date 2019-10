Raffica di patenti ritirate sulle strade

Un'altra strage di patenti sulle strade. Ritmi serrati per la polizia stradale in Toscana, che negli ultimi giorni ha messo in campo 346 pattuglie, supportate dall’elicottero dell’ottavo Reparto volo della polizia di stato, che hanno ritirato 55 patenti, decurtato 2.404 punti, nonché arrestato un trafficante di droga e sequestrato 120.000 euro in contanti nascosti in un’auto, sotto una scatola di polistirolo con all’interno la mozzarella fresca.