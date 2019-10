Si amputa un dito mentre taglia l'erba. È successo poco prima delle 15,30 in via di Villa Altieri a San Donato. L'uomo, con il mignolo mozzato ma ancora attaccato per un lembo alla mano, ha chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata l'auto medica di Lucca e l'ambulanza della Croce Verde di Guamo.