Protezione civile, campagna prevenzione nelle piazze

Diffondere consapevolezza nelle piazze e creare una sempre più solida cultura della prevenzione. Si rinnova anche quest'anno Io non rischio, la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile che si terrà sabato e domenica (12 e 13 settembre) in sette città del nostro territorio provinciale: Lucca, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Pietrasanta e, new entries, nei comuni di Porcari, Seravezza e Villa Collemandina. L'obiettivo è la sensibilizzazione dei cittadini sul rischio terremoto e il rischio di alluvione: "E questo è possibile - sottolinea il consigliere provinciale Alessandro Profetti - grazie al lavoro dei volontari, il cui numero è raddoppiato rispetto allo scorso anno e alla collaborazione sia degli enti locali che della Regione Toscana, ma anche del mondo della Ricerca scientifica. Sono tutti volontari formati da appositi corsi quelli che incontreranno la cittadinanza nelle piazze dove saranno presenti gazebi informativi delle associazioni, oltre che gazebi istituzionali di enti e strutture operative di Protezione civile. In più, in ogni piazza - conclude Profetti - anche una linea del tempo con i più significativi eventi alluvionali e sismici che hanno interessato il territorio".

L'iniziativa è stata presentata stamani (8 ottobre), a palazzo Ducale, oltre che da Alessandro Profetti, da Francesco Battistini, presidente del consiglio comunale di Lucca, dal tecnico dell’ufficio di Protezione civile della Provincia, Francesco Grossi, dall'assessore alla protezione civile di Capannori, Davide Del Carlo, dall'assessore alla sicurezza del Comune di Seravezza, Dino Venè, dal capogruppo in consiglio comunale a Pietrasanta, Paolo Bigi, dall'assessore alla Protezione civile del Comune di Massarosa, Elisabetta Puccinelli e dai rappresentanti della Protezione civile dei Comuni coinvolti, delle Unioni dei Comuni, nonché delle associazioni di volontariato aderenti all’edizione 2019 di Io non rischio, oltre che di una rappresentanza delle strutture operative e degli altri soggetti del Servizio nazionale di Protezione civile.

"Il Comune di Massarosa - come spiega l'assessore Puccinelli - non è stato coivolto nell'iniziativa quest'anno in quanto le tempistiche di iscrizione sono state troppo a ridosso delle elezioni e del successivo cambio di Amministrazione ma siamo qui presenti oggi per manifestare la nostra volontà di aderire come ente e anche come cittadini volontari, alla campagna Io non rischio del prossimo anno". A seguito gli interventi di tutti gli altri rappresentanti dei Comuni coinvolti che hanno manifestato entusiamo e sinergia verso l'iniziativa in quanto: "La prevenzione - dicono - è l'aspetto più importante. È un modo per sensibilizzare i cittadini alla sicurezza e anche al rispetto del territorio,, dei suoi punti deboli. Tra i gadget, oltre ad una calamita - concludono - anche una piccola brochure di guida, illustrata, su come comportarsi prima, dopo e durante l'alluvione".



Le tredici piazze del territorio coinvolte

Lucca: appuntamento sabato (13 ottobre) in piazza Anfiteatro, in via San Paolino, piazza del Giglio e piazza San Michele; domenica (14 ottobre), dalle 9 alle 18, piazza del Giglio, piazza San Michele, piazza Cittadella in via San Paolino e sulle mura urbane al Caffè delle Mura.

Capannori: il rischio terremoto-maremoto sarà trattato sabato dalle 9 alle 13 in piazza Aldo Moro. Qui saranno presenti studenti e docenti dell’ITG Nottolini di Lucca che porteranno la loro piattaforma sismica di fronte ai cittadini e agli studenti del liceo Maiorana.

Castelnuovo Garfagnana: sabato e domenica, dalle 9 alle 18, in piazza del Duomo.

Porcari: sabato dalle 9 alle 13 in piazza Orsi e domenica dalle 9 alle 18 in via Pacini.

Seravezza: sabato dalle 9 alle 18 in piazza Pertini a Querceta.

Villa Collemandina: sabato dalle 9 alle 18 nella piazza di fronte al Municipio e domenica dalle 9 alle 18 in piazza della Chiesa a Corfino.

Durante la mattinata di sabato, oltre all'attività informativa rivolta a tutti i cittadini, saranno invitati a partecipare gli studenti delle classi quarte e quinte di alcuni istituti superiori del territorio: il liceo artistico musicale Passaglia di Lucca, l’is Machiavelli-Civitali-Paladini di Lucca, l’isi Piana di Lucca con il liceo scientifico Majorana di Capannori e l’itg Benedetti di Porcari, l’isi Garfagnana.

Io non rischio, campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico, è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas - associazione nazionale Pubbliche assistenze, Ingv - istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis - Rete dei laboratori universitari di Ingegneria sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra - Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, Ogs - Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale, AiPo - agenzia interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab - università della Calabria, fondazione Cima e Irpi - Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.

L'iniziativa nazionale sulle buone pratiche di protezione civile è promossa, a livello locale, in collaborazione con la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, i Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Castelnuovo Garfagnana, Villa Collemandina, Pietrasanta e Seravezza, l’Unioni dei Comuni della Garfagnana e della Versilia, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Protagoniste dell’attività di informazione verso il cittadino saranno però le associazioni di volontariato Protezione civile che hanno aderito alla campagna 2019: l’Anpana, l’associazione nazionale Autieri d’Italia di Capannori e Castelnuovo Garfagnana, la Croce Verde di Lucca, Ponte a Moriano, Porcari e Stazzema, il Gruppo comunale di Protezione Civile di Castelnuovo Garfagnana, la Fir Cb Radio club Valpac, la Misericordia di Lucca e la Croce Bianca di Querceta.

