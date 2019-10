Nubifragi di luglio, in arrivo risorse per la Lucchesia

Un milione e mezzo di euro a favore dei cittadini e delle aziende di Firenze, Lucca e Grosseto. È questa la decisione annunciata oggi (8 ottobre) per venire incontro a tutti coloro che subirono danni in occasione dei nubifragi dello scorso luglio. All'epoca infatti il Consiglio dei ministri aveva riconosciuto lo stato di emergenza nazionale per le province di Arezzo e Siena ma non per la città metropolitana di Firenze né per Grosseto e Lucca. La giunta regionale presenterà perciò un emendamento alla seconda variazione di bilancio, in discussione in consiglio regionale, per un milione e 500 mila euro in modo da venire incontro ai privati e alle aziende che hanno subito danni e che non troveranno risposta nelle risorse statali.