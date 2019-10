Auto prende fuoco dopo il frontale in via di Poggio

Gravissimo incidente stradale questa sera (9 ottobre) sulla via di Poggio al confine fra Nozzano e Santa Maria a Colle, nelle vicinanze del distributore di benzina. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine due auto, un'Opel Corsa di colore rosso e una Peugeot grigia si sono scontrate frontalmente. Una delle due auto, la Opel, dopo lo schianto, si è incendiata nella pate anteriore. Sul posto i sanitari dell'auto medica e un'ambulanza, inviati dalla centrale unica del 118 Lucca - Versilia e i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio. I due conducenti, due giovani, per fortuna sono usciti feriti in maniera non grave anche se uno di loro è stato condotto al pronto soccorso del San Luca in codice rosso.