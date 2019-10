Ricorso respinto, regolare la gara di Sistema Ambiente

La gara di Sistema Ambiente per il noleggio di 8 mezzi per la raccolta diffenziata di rifiuti era legittima e pienamente regolare. Lo sottolinea il Tar della Toscana che ha respinto la domanda cautelare presentata da Gorent Spa, l'azienda fiorentina che opera nel settore del noleggio a lungo termine di mezzi per la raccolta differenziata, che aveva chiesto la sospensione della procedura bandita da Sistema Ambiente Spa "per la fornitura a noleggio, con opzione di riscatto, di 8 mezzi allestiti per la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi compresi servizi accessori".