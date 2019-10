Minaccia la moglie e ferisce un agente: denunciato

Ha ferito un agente che cercava di disarmarlo del coltello, con il quale aveva minacciato la moglie costringendola a barricarsi in camera, fino all'arrivo dei soccorsi. Un 60enne è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale, minacce e porto abusivo di armi, al termine di un concitato intervento degli agenti del commissariato di Forte dei Marmi e di Viareggio, ieri sera (11 ottobre) in una abitazione nel comune di Pietrasanta.

Gli agenti sono intervenuti per una lite in famiglia. L'uomo, affetto da disturbi psichici, ha minacciato in modo brutale la moglie che ha chiesto l'intervento del 113. Giunti sul posto, gli agenti hanno dovuto faticare per calmare l'uomo che tra l'altro aveva bevuto. Il 60enne ha anche afferrato un coltello puntandolo contro i poliziotti, che per fermarlo sono stati costretti ad una colluttazione con l'uomo. Un agente è rimasto contuso e ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. L'aggressore invece è stato ricoverato nel reparto di psichiatria e denunciato.